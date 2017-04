Economie dinsdag, 11 april 2017

Stabiele melkprijs met meer vraag en hogere productie Leeuwarden - Agrarisch economen van Rabobank verwachten dat melkveehouders in dit kwartaal redelijk stabiele opbrengstprijzen ontvangen. Dat stellen ze in het Kwartaalbericht Zuivel. De economen gaan er vanuit dat de internationale vraag en de consumptie de komende maanden zullen toenemen. De vraag naar zuivelproducten stijgt volgens de deskundigen in Europa met 1,5 procent en de Amerikaanse vraag met 2 procent. De voorraden in China raken op en hierdoor groeit de vraag uit China naar verwachting met 20 procent ten opzichte van de relatief lage vraag van vorig jaar. De Chinese consumptie groeit dit jaar naar verwachting met 1 procent. In het komende kwartaal zal de melkproductie in de Europese Unie snel toenemen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is volgens de bank vooral toe te schrijven aan de start van het weideseizoen en in mindere mate aan de hogere melkprijzen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 11 april.

