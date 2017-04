Regio maandag, 10 april 2017

Heerenveen zet extra geld opzij voor cultuur Heerenveen - Museum Heerenveen, en daarmee de collectie van het Domela Nieuwenhuis Museum, lijkt gered. Een meerderheid van de gemeenteraad van Heerenveen zal vandaag instemmen met het beschikbaar stellen van extra geld. Daar zit wel een voor voorwaarde aan. PvdA, CDA, GemeenteBelangen, D66 en ChristenUnie dienen vanavond samen een amendement in waarmee de cultuurnota wordt gewijzigd. Deze partijen hebben samen een ruime meerderheid in de raad. De PvdA was voornemens om vanavond bij de raadsvergadering een motie in te dienen voor extra middelen, maar heeft die op aanraden van de griffier veranderd in een amendement. Met een amendement wordt een officieel besluit gewijzigd. Middels het amendement wordt de concept-cultuurnota aangepast, waarmee het cultuurbudget structureel met 125.000 euro wordt verhoogd. Met dat extra geld blijft de jaarlijkse subsidie voor Museum Heerenveen op 165.000 euro, gaat de bijdrage voor Museum Belvédère naar 50.000 euro, en krijgt het Oranjewoudfestival structureel 25.000 euro. De resterende 33.000 euro is voor amateurcultuur. Aan het bedrag voor Museum Heerenveen zit wel een 'mits´, meldt PvdA-fractievoorzitter Roelof Offringa. ,,Het museum moet voor 1 juni met een goed toekomstplan komen. Het museum heeft te lang stilgestaan en moet met zijn tijd mee. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een stukje digitalisering." Het geld voor cultuur gaat niet direct ten koste van iets anders. ,,Eigenlijk zeggen we hiermee dat het college dit budget moet opnemen in de komende begroting. Het college krijgt dus minder ruimte om zelf te beslissen waarin geïnvesteerd wordt." Ook FNP komt vanavond met een amendement voor Museum Heerenveen, maar die gaat minder ver dan die van de genoemde partijen.

