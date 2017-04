Regio maandag, 10 april 2017

Plan voor Sneker Simmer Sneek - Het voormalige cultuurfestival Sneker Simmer lijkt nieuw leven te worden ingeblazen. Een groep organisatoren van evenementen in Sneek werkt aan een nieuwe editie. Het gaat volgens Súdwest-Fryslân om een concept dat start in de week voor de Sneekweek, en meer 'grandeur’ aan dat evenement moet geven. Het nieuwe concept moet in 2018 van start, en wordt mogelijk verbonden aan Culturele Hoofdstad 2018. Sneker Simmer werd van 2007 tot en met 2011 gehouden. Onder meer stichting Sneek Promotion is betrokken. De stichting meldt dat het nog slechts om een idee gaat, inhoudelijk is er nog weinig te melden. Voor de organisatie van meerdere evenementen in 2017 heeft stichting Sneek Promotion 14.500 euro gemeentelijke subsidie aangevraagd. Het gaat om het Straattheaterfestival en de openingsact en het slotconcert van de Sneekweek. Daarnaast is er voor de (Fr)uitmarkt vijfduizend euro aangevraagd en voor het Zandsculpturenfestival tienduizend euro. De evenementen werden lange tijd gesubsidieerd, maar het potje is nu leeg. Sneek Promotion moet het daarom doen met 7500 euro, en (Fr)uitmarkt met 2500 euro. Het Zand-sculpturenfestival krijgt niets vanwege 'beperkte financiële middelen en het commerciële karakter.’ Het Zandsculpturenfestival vindt dit jaar plaats in de Veemarkthal.

