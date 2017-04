Economie maandag, 10 april 2017

Garnalenvissers halve week aan wal

Harlingen - De gemiddelde vangst per uur door garnalenvissers is dermate laag op het moment dat de schippers de komende twee weken maar halve weken de zee op gaan. Het verminderen van de vangst moet de garnalenstand weer op een redelijk niveau brengen.

Dat meldt Barbara Holierhoek van vissersvereniging Ons Belang in Harlingen. ,,Het is een grote stap in een keer. Eerder gingen we wel terug naar 72 uur, maar uit de metingen blijkt dat dit nu nodig is", zegt Holierhoek. De vissers willen een MSC-keurmerk voor duurzame visserij binnenhalen en onderdeel daarvan is dat de vloot in Nederland, Duitsland en Denemarken nauwkeurig de vangsten bijhoudt en resoluut ingrijpt bij een te lage garnalenstand.

,,We zitten in de laatste fase van certificering en moeten laten zien dat we de vangst goed in de gaten houden en daar strak op sturen", zegt de voorzitster van Ons Belang. ,,Vooral in Duitsland is de vangst minder, dat was vorig jaar ook al. In Denemarken lijkt het nog normaal, maar omdat daar maar 27 schepen op garnalen vissen en in Nederland en Duitsland elk tweehonderd, heeft dat geen grote invloed op het gemiddelde."

Vandaag, morgen en woensdagochtend zal er in principe worden uitgevaren. De reductiemaatregel geldt voor twee weken. Dan wordt opnieuw gekeken naar de vangstmetingen. De meningen zijn verdeeld over de vraag of de garnalenstand structureel lager is dan anders op te vatten.

Financieel lijken de schippers de verminderde visuren te kunnen dragen. De prijs voor garnalen is ongekend hoog met tussen de 10,40 euro en 10,80 euro per kilo op de veilingklok. Eind maart lag de prijs nog onder de acht euro. In 2011 werd er 1,60 euro per kilo betaald.

Holierhoek: ,,2016 is voor ons een topjaar geweest. En het is prettiger om een goede prijs te hebben en dan te minderen op de uren, dan voor weinig uit te varen."

De handel en consument lijken juist te worden getroffen door de vangstreductie. Het zou zomaar kunnen dat de prijs namelijk nog verder stijgt. ,,Als er een garnalentekort komt is dat voor hen vervelend."

