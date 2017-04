Regio zaterdag, 8 april 2017

Noordoost wil aanbesteding taxivervoer niet intrekken Kootstertille - De gemeenten in Noordoost-Fryslân houden vast aan de uitkomst van de aanbesteding van het taxivervoer in regio. Dat laat wethouder Pytsje de Graaf (FNP, Dongeradeel) weten, in een schriftelijke reactie op de motie die donderdag in Achtkarspelen raadsbreed werd aangenomen. De aanbesteding wordt niet ingetrokken in de aanloop naar het kort geding, dat dient op donderdag 18 mei. Het WMO-, leerlingen- en streekvervoer in Noordoost-Fryslân werd deze keer voor het eerst gecombineerd aanbesteed. De zes gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel) en de provincie Fryslân willen op die manier de voorziening betaalbaar houden. De aanbesteding werd gewonnen door vier taxibedrijven: Taxi NOF uit Kollumerzwaag, VNN uit Assen, Taxi Dorenbos uit Assen en Taxicentrale Witteveen uit Lemmer. Als gevolg hiervan raakt Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille - een grote werkgever in de regio - veel werk kwijt. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 april.

