Regio zaterdag, 8 april 2017

Politie ziet meer geweld bij sc Heerenveen Heerenveen - Het voetbalgeweld rondom sc Heerenveen is de laatste tijd toegenomen. Volgens de politie is er sprake van een verharding van een kleine groep supporters, wat recent leidde tot meerdere incidenten. Samen met de fans wordt de-escalatie nagestreefd. De supporters van Heerenveen kwamen de afgelopen maanden meermaals negatief in het nieuws. Volgens politiechef Bart Gehasse van basisteam Zuidoost-Fryslân begon de reeks met het spandoekincident van januari. Acht Heerenveenfans worden ervan verdacht destijds met geweld een spandoek van een FC Groningenfan te hebben ontvreemd. Naar aanleiding van dit incident werden bestuursrechtelijke maatregelen genomen, waaronder stadion- en omgevingsverboden. Mogelijk volgt nog een strafrechtelijke vervolging. De strenge aanpak leidde echter tot onbegrip bij een groep harde kernsupporters van Heerenveen. Gehasse: ,,Zij zijn het daar niet mee eens. De strenge aanpak van het kleine groepje heeft geleid tot een verharding van een grotere groep." Na het spandoekincident vonden ook geweldsincidenten plaats rondom de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ook in Almelo waren vechtpartijen. Heerenveensupporters waren op zoek naar fans van FC Twente, maar kregen het aan de stok met fans van Heracles Almelo. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 april.

