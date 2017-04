Regio zaterdag, 8 april 2017

Grou verliest weer restaurant door brand

Grou - Bijna zes weken na de brand in het Theehuis in Grou, is opnieuw een restaurant in het dorp in vlammen opgegaan. Horecagelegenheid Trije Hs, op het gelijknamige eiland bij Grou, is gisteren totaal verwoest door een grote brand. Het bijbehorende woonhuis heeft forse schade opgelopen, maar kon behouden blijven.

Voor het dorp betekent deze tweede brand een grote slag. ,,Opnieuw verliezen we een icoon en een beeldbepalend restaurant met rijke historie in de horeca", aldus Ivo Krikke van de Ondernemersvereniging Grou.

De brandweer kreeg gistermorgen rond half elf een melding dat er brand was in de afzuiginstallatie van Trije Hs. Uitbater Ren Vaartjes had geprobeerd het vuur zelf te doven, maar belde de hulpdiensten toen dat niet lukte.

Omdat de locatie waarop het Trije Hs gelegen is - een eiland tussen het Prinses Margrietkanaal en de Trije-hstersleat - niet vanaf land te bereiken is, zette de brandweer meteen drie boten in en twee eenheden met een tankautospuit. Tussen n uur en half twee s middags werd het sein brand meester gegeven. Daarna is er nog enkele uren nageblust.

De eigenaar liep brandwonden aan zijn handen op en had rook ingeademd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kon ter plekke door ambulancepersoneel worden geholpen.

Volgens de brandweer is er geen verband tussen de brand in Het Theehuis en die in Trije Hs. Brandweerwoordvoerder Marten Brinksma meldt dat het puur toeval is dat er in korte tijd twee branden zijn geweest. ,,Beide keren was het overdag en waren er mensen bij. We zijn niet bang dat er sprake is van brandstichting of iets dergelijks."

Op de Facebookpagina van het restaurant spraken Vaartjes en college Paul Donker gisteravond hun dank en lof uit voor de hulpdiensten. 'We zijn blij dat we ongedeerd zijn en dankbaar voor alle hulp van bouwbedrijf Dijkstra en Ivo Krikke. Bedankt voor alle steunbetuigingen!', aldus Vaartjes en Donker.

Op 26 februari, bijna zes weken geleden, legde een felle brand Het Theehuis in Grou in de as. De ondernemersvereniging hielp vervolgens bij het regelen van tijdelijke voorzieningen voor deze horecagelegenheid. Binnenkort worden pontons geplaatst waarop een tijdelijk restaurant kan draaien. Dat moet volgende week open gaan.

Ook voor de ondernemers voor Trije Hs zal de ondernemersvereniging zich inzetten, belooft Krikke. ,,Wat we voor Het Theehuis hebben gedaan, kunnen we ook doen voor Trije Hs, als de uitbaters dat willen."

In Grou is dit weekeinde het festival Ontdek Meer, met activiteiten op en rond het water in Grou. Daarmee wordt de start van het waterseizoen gevierd. Dat festival gaat gewoon door.

Krikke vertelde gisteren ook al lijntjes te hebben gelegd om tijdelijke woonruimte te regelen voor de eigenaar van Trije Hs. Het woonhuis is weliswaar behouden, maar door rook- en waterschade voorlopig niet bewoonbaar.

