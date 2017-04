Economie zaterdag, 8 april 2017

Powerfield kiest Groningen voor panelenfabriek

Dokkum - Zonneparkontwikkelaar Powerfield uit Dokkum wil eind 2018 een fabriek draaiende hebben in Noord-Groningen. Jaarlijks moeten daar 1,2 miljoen zonnepanelen van de band rollen. In het aardbevingsgebied wordt werk gecreŽerd voor 100 tot 150 werknemers. Dat zullen deels mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van vijftien tot twintig miljoen euro. Elwin ter Horst is aangesteld om het project te trekken en fabrieksdirecteur te worden. ,,In Noord-Groningen is voldoende arbeidspotentieel. Je zit er midden in het stopcontact van Nederland - 35 procent van de stroom komt er via kabels binnen - Groningen loopt voorop in zonnepanelen per huishouden en heeft bovendien veel ambitie in de energietransitie", somt Ter Horst de voordelen op. Ook werkt de overheid graag mee aan dergelijke projecten.

Locaties in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum zijn nog in de running voor de fabriek. Eind april moet er duidelijkheid zijn. Volgens Ter Horst zijn de vestigingsvoorwaarden in Groningen nu eenmaal beter dan elders: vanuit aardbevingspotjes is veel mogelijk voor bedrijfsvestiging en -investering. Ter Horst kan het weten, want hij komt over van de Economic Board Groningen, dat bedrijven verleidt naar de provincie te komen.

Er is volgens Powerfield een grote behoefte aan panelen met het stempel 'Made in Holland'. De assemblagefabriek zal de zonnecellen van elders halen - AziŽ ligt voor de hand - en de panelen vervolgens in elkaar zetten. Het vereiste kapitaal en denkwerk voor de ontwikkeling van zonnecellen is te duur om vanuit Nederland te doen, aldus Ter Horst.

Powerfield wil graag een lbo/mbo-opleiding helpen opzetten. ,,In Duitsland is de ervaring daarmee vele malen groter en in de praktijk zie je dus ook dat Duitsers zonneparken in Nederland aanleggen, met hulp van Polen en Roemenen. Door hun ervaring kunnen ze het sneller en goedkoper. Door mensen hier op te leiden houden we de werkgelegenheid ook hier."

