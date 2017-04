Regio vrijdag, 7 april 2017

Achtkarspelen wil gunning taxivervoer terugdraaien Buitenpost - De gemeente Achtkarspelen zal er alles aan doen om de voorlopige gunning van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Frysl‚n terug te draaien. Dat beloofde wethouder Sjon Stellinga (PvdA) gisteravond in de raadsvergadering. Wel voegde hij eraan toe dat hij geen valse hoop wilde geven en dat hij die poging weinig kans gaf. Stellinga reageerde namens het college van B en W op een door alle raadsfracties gesteunde motie die het college daartoe opriep. Volgens de partijen is de uitkomst van de aanbesteding niet in het belang van de cliŽnten en het personeel van Taxi Waaksma uit Kootstertille. Dat bedrijf verzorgde de afgelopen 47 jaar het leerlingenvervoer in de regio, maar verloor onlangs de aanbesteding. Vanaf augustus verzorgen vier andere bedrijven het WMO-, leerlingen- en streekvervoer. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 april 2017

