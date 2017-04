Regio woensdag, 5 april 2017

Noorden wil auto-instituut Leeuwarden - In Noord-Nederland moet een nieuw Europees ontwikkelcentrum komen voor zelfrijdende auto´s. Dat is een van de wensen die de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe neerleggen bij informateur Edith Schippers. In de brief pleiten ze ervoor dat in het coalitieakkoord specifiek aandacht wordt besteed aan Noord-Nederland. Bij de verdeling van rijksdiensten moet het Noorden wat de provincies betreft worden ontzien: gevangenissen en rechtbanken moeten openblijven en investeringen in Defensie dienen deels ten goede te komen aan de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Naast het centrum voor zelfrijdende auto´s, willen ze ook dat het nieuwe Europees klimaatcentrum en een rijksdienst voor internetprivacy in Noord-Nederland worden gevestigd. Verder moet de reistijd per trein van Noord-Nederland naar de Randstad worden verkort. Voor de binnenvaart moet prioriteit worden gegeven aan onder meer het verbreden van de sluizen bij Kornwerderzand en Delfzijl. Ook pleiten de provincies ervoor dat ze ruimte krijgen om te experimenteren met duurzame landbouw. Door af te kunnen wijken van bestaande regelgeving, ontstaat volgens de provincies ruimte om nieuwe paden te ontdekken. De brief is vorige week verstuurd aan informateur Schippers.

