Regio woensdag, 5 april 2017

Inzet LSD-methode bij autistische collega

Heerenveen - ,,Ik leef mijn leven helemaal volgens planning, ik plan bijvoorbeeld heel nauwkeurig vooruit wat ik op iedere dag van de week eet. Zo wil ik mijn werk ook aanpakken."

Bart uit Leeuwarden werkt bij ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in Feanwâlden. Hij heeft een autistismespectrumstoornis, wat een beperking op de arbeidsmarkt betekent. Op zijn werk heeft hij mentor Harmanna voor de begeleiding. Vanuit re-integratie- en arbeidsbemiddelingsbureau Stam krijgen zij beide hulp van jobcoach Hermien.

Gisteren vertelden zij hun verhaal aan zo´n honderd gemeente-ambtenaren met de uitvoering van de Participatiewet in portefeuille op de themamiddag Autisme en Werk. Stam, dat dit jaar 25 jaar bestaat en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking begeleidt met het vinden en houden van een baan, had de middag in deze landelijke Autismeweek georganiseerd met de afdeling Noord-Nederland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Bart zat twee jaar thuis nadat hij afgestudeerd was bij de hbo-studie Diermanagement. Via Stam kwam hij aan zijn baan. Aan de ene kant is werken met collega´s lastig voor hem. Bijvoorbeeld in het groenbeheer. Harmanna: ,,Als iemand tegen hem zegt: leg de dikke takken maar allemaal op die hoop en de dunne daar, dan raakt hij in de knoop over de vraag wat nu precies dik is en waar de grens tussen dik en dun zit."

Zulke klusjes moet hij dus maar niet doen. Hij doet nu veldwerk, het vaststellen van aantallen vogelslachtoffers bij windturbines, en diverse administratieve kantoorwerkzaamheden. Aanvankelijk plande hij zijn klussen nauwkeurig. Dan zei hij van tevoren tegen Harmanna dat hij dacht twee dagen voor een klus nodig te hebben. ,,Voor mij maakt het niet uit hoe lang hij erover zou doen", aldus de mentor, ,,maar voor hem is het leidend om het binnen die twee dagen te doen. Voordat we achter deze communicatieverwarring waren... Daar heb je echt een jobcoach voor nodig."

Bart: ,,Je leert jezelf steeds beter kennen. Nu laat ik de zelfopgelegde tijdsdruk los. Ik begin aan de klus en na een halve dag ga ik terug naar mijn mentor om te bespreken of ik goed bezig ben. Dan kijk ik wel verder. Ik vind het heel lastig als het eind van de klus niet van tevoren vaststaat. Ik kan dat deadline-denken nog niet echt uitzetten."

Harmanna: ,,We moeten de LSD-methode goed toepassen. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Steeds als een instructie is gegeven doorvragen of het goed is overgekomen en wat het plan van aanpak wordt."

