Economie woensdag, 5 april 2017

Groente, pc en schrijfwaren lastiger te krijgen in Friese winkelstraat Leeuwarden - ,,Almere en Lelystad kenden het afgelopen decennium nog groei in het aantal fysieke winkels en in een aantal provinciesteden bleef het bestand gelijk. Hoe verder je vervolgens van de Randstad afkomt, hoe grotere de afname", zegt Marjolijn Jaarsma, econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Leeuwarden nam het aantal fysieke winkels met 2,7 procent af in tien jaar. Emmen en Assen kenden zelfs meer dan 10 procent winkelverlies. Het CBS presenteerde gisteren de stand van het winkelland afgelopen jaar in vergelijking met de jaren ervoor. In 2016 telde Nederland 95.630 fysieke winkelvestigingen. In 2007 waren dat er nog 100.070. Veel computerwinkels en winkels in kleine elektronica zoals dvd- en cd-spelers, verdwenen uit het straatbeeld. Daarvan zijn er nu 19,7 procent minder dan in 2007. Het aantal vestigingen van kledingzaken ging met 4,9 procent omlaag. Ook zijn er nu bijvoorbeeld minder kunsthandels (-35,1 procent) en antiekwinkels (-36,0 procent) dan tien jaar geleden. Niet van alle soorten fysieke winkels daalde het aantal vestigingen overigens. Zo zijn er nu 37,3 procent meer telefoonwinkels. Ook nam onder andere het aantal warenhuizen, viswinkels en tweedehandskledingzaken sinds 2007 toe, met meer dan 30 procent. Kledingzaken vormen de hoofdmoot van alle tastbare winkels. In 2016 waren er 15.855 kledingwinkels, tegenover 16.665 in 2007. In Fryslân springt de daling van het aantal groentewinkels (van 65 naar 40), winkels in computers en software (95 naar 60) en zaken met lectuur en schrijfwaren (65 naar 45) in het oog. Ook vlees, kip, drank, wit en bruingoed, stoffen en textiel en juwelen zijn in de Friese winkelstraat veel minder goed te verkrijgen. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

