Regio woensdag, 5 april 2017

Hannemahuis leent stukken Rijksmuseum

Harlingen - Museum het Hannemahuis in Harlingen gaat samen met musea uit Bergen op Zoom, Gouda, Hoorn en Zutphen een expositie organiseren rondom het thema Aarde. De musea kunnen voor deze expositie veertig schilderijen uit het Rijksmuseum lenen.

,,Het gebeurt niet vaak dat het Rijksmuseum zoveel stukken aan kleine musea uitleent", zegt conservator Hugo ter Avest. Volgens Ter Avest was directeur Taco Dibbits enthousiast over het plan. ,,Het lenen zelf kost ons geen geld. Er komen wel kosten voor onder andere het transport en de verzekering. Doordat we met elkaar samenwerken is het mogelijk om zoŽn bijzondere expositie op te zetten." Het Hannemahuis werkte in 2014 met dezelfde musea samen bij de expositie Rembrandt in zwart-wit.

Landschappen

De expositie begint in januari in Bergen op Zoom en is in het najaar van 2018 in het Hannemahuis te zien. Het is nog niet bekend welke schilderijen er worden uitgezocht. ,,Het zal voornamelijk om landschapsschilderijen uit de negentiende eeuw gaan en in mindere mate uit de zeventiende en achttiende eeuw."

Daarnaast wordt de expositie aangevuld met schilderijen uit de eigen collectie. ,,Wij denken daarbij aan werken van de Drentse schilder Egbert van Drielst en de Harlinger schilder en fotograaf Hermanus Siderius."

De kunstenaars van Atelier NL zullen een link met het heden leggen. ,,Zij gaan van aarde uit de omgeving van Harlingen kunst maken. Dit doen zij ook met de grond uit de buurt van de andere musea."

Verspreid over de verschillende musea duurt de expositie in totaal anderhalf jaar. ,,Als dit een succes blijkt te zijn, willen we tot 2024 ook exposities opzetten rond de elementen water, vuur en lucht."

Het is niet de eerste keer dat het Hannemahuis stukken uit het Rijksmuseum tentoonstelt. ,,We hebben onder andere eerder een schilderij geleend van de Harlinger schilder Nicolaas Baur. Maar het is voor ons de eerste keer dat we zo veel schilderijen van het Rijksmuseum in bruikleen krijgen."

