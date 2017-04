Regio dinsdag, 4 april 2017

Zorgpartijen op Ameland komen tot een akkoord Ameland - De Kwadrantgroep en Thuiszorg het Friese Land zijn het erover eens hoe de zorg op Ameland wordt georganiseerd. Er komt een informele organisatie met een manager. Er wordt geen aparte bv opgericht. De toekomst van woonzorgcentrum De Stelp lijkt hiermee veilig gesteld. Na het faillissement van toenmalige eigenaar zorggroep Pasana eind 2014 was lange tijd onduidelijk hoe deze er uit zou zien. De KwadrantGroep, dat in 2015 de zeven verzorgingshuizen in Fryslân - waaronder De Stelp - overnam van Pasana, en Thuiszorg het Friese Land, dat de thuiszorg op het eiland verzorgt, werden het maar niet eens over de organisatiestructuur. Uiteindelijk hebben de gemeente Ameland en De Friesland Zorgverzekeraar een onafhankelijke bemiddelaar aangesteld. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 4 april

