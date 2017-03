Regio woensdag, 29 maart 2017

Rockopera over Wubbo Ockels komt naar LF2018

Leeuwarden - De rockopera Rocket, The Dreams of Wubbo Ockels krijgt bij de uitvoering in Leeuwarden in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) een Fries tintje. Syb van der Ploeg treedt in het stuk over het leven en dromen van de in 2014 overleden Wubbo Ockels op als gastzanger.

De opera van de Haagse symfonische rockband PBII gaat landelijk over een paar maanden in première. De tekst is onder andere geschreven door Harm Edens. Het muziekstuk moet mensen aan het denken zetten over het behoud van de aarde, geïnspireerd op Wubbo Ockels´ dromen en ideeën.

Volgens Bouwe de Boer van de stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân past deze opera goed bij LF2018. De stichting heeft het programma van Energy Now dat door de programmaleiding van LF2018 in de wacht was gezet, overgenomen. De Boer: ,,Volgens LF2018 bevatte dat plan te weinig cultuur. Dat klopte toen ook. Maar inmiddels stromen de muzikale projecten binnen."

