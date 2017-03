Regio woensdag, 29 maart 2017

Kinderen spelen na drama graag weer zo snel mogelijk Harlingen - ,,We ondersteunen nu vooral de leerkrachten en de ouders", zegt Rody Fokke van Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Noord-Nederland. ,,Daarbij adviseren we hen hoe zij het beste hun kind kunnen helpen na zoŽn ingrijpende gebeurtenis." De afgelopen dagen waren twee medewerkers van slachtofferhulp aanwezig op de christelijke basisschool Prins Johan Friso in Harlingen vanwege het noodlottige treinongeval afgelopen maandag. Een peuter van de voorschoolse opvang kwam samen met zijn vader om het leven nadat hun auto geraakt werd door een trein. De peuter had vlak voor het ongeval een bezoek gebracht aan een boerderij om pasgeboren lammetjes te zien. ,,Wij vinden het in eerste instantie belangrijk om aandacht te schenken aan de ervaringen van de kinderen die er afgelopen maandag bij waren", zegt directeur Pyt Sybesma van onderwijskoepel CBO Noardwest Fryslân. ,,Voor het verwerkingsproces van de kinderen is het belangrijk om te weten wat ze gezien hebben en er verder van meekregen." Volgens gedragswetenschapper en psycholoog Wies Schoenmaker van Slachtofferhulp moeten ouders er rekening mee houden dat met name jonge kinderen een dodelijk ongeval anders verwerken dan volwassenen. ,,Die hebben vaak nog geen besef van de onomkeerbaarheid van de dood en lijken daardoor heel luchtig te reageren. Je hoeft daar als ouder niet van te schrikken. Het kan dat het bericht dan nog gaat indalen." Fokke geeft aan dat kinderen in peuterleeftijd vaak nog geen diepgaande vriendschapsbanden hebben. ,,De contacten die peuters met elkaar onderhouden zijn vaak vluchtig. Als een kindje bijvoorbeeld verhuist zie je ook dat het snel uit de belevingswereld van de rest van de groep verdwijnt. In de meeste gevallen zullen kinderen zo snel mogelijk weer doorgaan met de orde van de dag en gaan ze weer spelen." Volgens Fokke zullen de ouders van medeleerlingen mogelijk meer moeite hebben om het ongeval te verwerken. ,,Voor hen is maandag direct een informatieavond georganiseerd zodat ze weten welke reacties in zulke gevallen vaak voorkomen. Als een betrokkene na zoŽn vier weken nog steeds veel last heeft van stressreacties die het functioneren belemmeren zoals slapeloosheid adviseren we om vervolgstappen te zetten." Schoenmaker adviseert ouders om goed naar hun kind te luisteren. ,,Het is belangrijk dat een ouder niet het eigen verwerkingsproces als leidraad neemt voor de verwerking bij het kind. Probeer als ouder zo min mogelijk voor het kind in te vullen." Ouders moeten bedacht zijn op langdurig ander gedrag bij hun kind, maar hoeven zich over het algemeen niet zomaar zorgen te maken. ,,Ouders hoeven in principe alleen hulp te vragen wanneer hun kind zich voor langere tijd anders gedraagt dan voor het ongeval." De directeur van de Prins Johan Frisoschool was gisteren niet bereikbaar voor de pers. Sybesma: ,,Hij had de lijnen de hele dag open staan om vragen te beantwoorden van ouders."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties