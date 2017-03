Regio woensdag, 29 maart 2017

Zaailand week lang in ban van 'The Passion´

Leeuwarden - Het Wilhelminaplein in Leeuwarden, in de volksmond beter bekend als het Zaailand, is een week lang deels afgesloten in verband met het tv-evenement The Passion.

Het evenement van de omroepen EO, KRO en NCRV, waarin bekende zangers en acteurs het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth vertolken, trok voorgaande jaren in andere steden 20.000 bezoekers. De gemeente Leeuwarden is goed voorbereid op een dergelijke toeloop, meldt burgemeester Ferd Crone: ,,Uiteraard hebben we maatregelen rond crowdmanagement genomen, zoals bij ieder evenement, maar inhoudelijk communiceren we nooit over welke maatregelen precies, en ook niet over de precieze veiligheidsmaatregelen."

Zo wordt van tevoren niet bekend welke route een deel van het publiek zal afleggen als het de 'kruisweg´ loopt: onderdeel van het programma is dat een groot oplichtend kruis door de straten wordt gedragen. Alleen de eindbestemming van de tocht is bekend: het Wilhelminaplein.

Daar wordt voor het Paleis van Justitie het hoofdpodium opgebouwd. Op het plein zelf passen 12.000 toeschouwers. Crone: ,,Als dat vol is, worden bezoekers doorgeleid naar het Oldehoofsterkerkhof. Daar komt een groot tv-scherm, waar bezoekers The Passion kunnen volgen." Op het Oldehoofsterkerkhof passen ongeveer 15.000 mensen.

De opbouw van het podium begint zaterdag 8 april. Tot aan de dag van het evenement, Witte Donderdag 13 april, wordt van 07.00 tot 23.00 uur gewerkt. Een deel van het plein is al die tijd met hekken afgerasterd. De busroutes worden in die week verlegd, de taxistandplaats wordt verplaatst. Verkeer over het plein voor het Paleis van Justitie is niet mogelijk. Tijdens het evenement heeft de Doelesteeg eenrichtingsverkeer: voetgangers kunnen alleen vanaf het Ruiterskwartier in de richting van de Nieuwestad door de steeg.

De reguliere venstertijden voor bevoorraden van horeca en winkels aan het Ruiterskwartier blijven van kracht. ,,Tijdens de venstertijden wordt de camera aan het Ruiterskwartier uitgeschakeld. Inrijden kan vanaf het Ruiterskwartier. Na het laden en lossen kan doorgereden worden tot aan de Wirdumerdijk om daar uit te rijden."

Afbouw

Na de tv-uitzending begint de afbouw van het podium. Dat duurt tot zaterdagochtend vroeg. Op Goede Vrijdag verhuist de weekmarkt naar de Wirdumerdijk en de Nieuwestad. Die vrijdag op zaterdag wordt de hele nacht doorgewerkt. ,,De afbouw van het podium zelf zal niet ´s nachts plaatsvinden", licht Crone toe. ,,’s Nachts wordt licht- en geluidsapparatuur verwijderd en verdere werkzaamheden die geen overmatig geluid veroorzaken."

The Passion wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. Eerdere edities vonden plaats in Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort. De opzet van het tv-spektakel is dat de geschiedenis van de laatste uren voordat Jezus door Pontius Pilatus gekruisigd werd in musical-vorm wordt verteld. Eigentijdse popliederen krijgen een nieuwe dimensie door ze in dit verhaal te plaatsen.

Dit jaar wordt de rol van Jezus gespeeld door Dwight Dissels. Elske DeWall speelt Maria. Een aantal scènes, waaronder die van het Laatste Avondmaal in het Cambuurstadion, is al eerder opgenomen.

Reacties: