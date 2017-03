Regio maandag, 27 maart 2017

Geen fietstunnels onder N359 Ruigahuizen - De provincie Fryslân wil geen fietstunnels aanleggen onder de N359 bij Ruigahuizen en bij de afslag naar Oudemirdum. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten na vragen van Statenlid Klaas Fokkinga (FNP). De weg wordt volgens het provinciebestuur door te weinig verkeer bereden voor zo´n tunnel. Fokkinga stelt dat in de regio behoefte is aan veiliger oversteekplaatsen, vanwege de verkeersveiligheid maar ook uit toeristisch oogpunt. Onder meer Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen zou hiervoor hebben gepleit. De aanleg van één fietstunnel kost volgens de provincie een tot anderhalf miljoen euro. Volgens de provinciale norm zouden daarvoor dagelijks 8000 auto´s moeten passeren óf 750 fietsers en bromfietsers oversteken. Bij de beide plaatsen passeren volgens de provincie dagelijks 7000 auto´s en minder dan 750 fietsers. Dat is dus te weinig voor een fietstunnel, aldus GS. Wel zijn of worden andere maatregelen genomen die de fietsveiligheid hier kunnen verbeteren, stelt de provincie. Bij de afslag naar Oudemirdum wordt nog voor de zomer een ovonde aangelegd, waardoor het niet meer nodig is dat fietsers in een keer beide rijbanen oversteken. Bij de oversteekplaats bij Ruigahuizen is al in 2014 een middeneiland geplaatst, stelt de provincie, zodat ook hier de fietsers in een keer kunnen oversteken.

