Regio zaterdag, 25 maart 2017

Iedereen recht op huishoudelijke hulp

Dokkum - Alle inwoners in Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland, Ameland en Schiermonnikoog kunnen vanaf 1 juli huishoudelijke hulp krijgen. Een indicatie is niet meer nodig. De gemeente maakt van de huishoudelijke hulp een algemene voorziening. ,,Net als het openbaar vervoer", legt gemeente-ambtenaar Erwin Broos uit. ,,Met dat verschil dat we wel een inkomensafhankelijke bijdrage vragen."

Dankzij dit model kunnen mensen die mantelzorg verrichten en daardoor te weinig tijd overhouden voor hun eigen huishouden gebruikmaken van de regeling. Doordat er geen indicaties meer worden gesteld, verwachten de gemeenten te besparen op de administratie. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen zich rechtstreeks melden bij een van de thuiszorgorganisaties die deze dienst leveren voor de DDFK-gemeenten en de twee eilanden.

Twee jaar geleden was er nog felle kritiek op deze gemeenten in Noordoost-Fryslân. Bij de invoering van de WMO in 2015 werd de vergoeding helemaal geschrapt. Alleen mensen met de indicatie HH2 (deze geldt bijvoorbeeld voor mensen met een handicap of dementie) konden hulp krijgen. De rechter heeft de gemeenten hiervoor op de vingers getikt. De gerechtelijk uitspraak was aanleiding het beleid opnieuw tegen het licht te houden.

Er zijn wel beperkingen. Zo wordt er geen verschil meer gemaakt tussen mensen die eenvoudige hulp nodig hebben en mensen die ook begeleiding nodig hebben bij het voeren van hun huishouding.

Ook geldt er een maximum van drie uur per week en wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Voor minima bedraagt die twee euro per uur (maximaal 26 euro per maand). Mensen met een modaal inkomen (tot 37.000 euro per jaar) betalen veertien euro per uur, wat neerkomt op maximaal 182 euro per maand. Voor deze mensen is het waarschijnlijk voordeliger om zelf hulp in te huren.

De gemeente belooft wel in de gaten te houden of mensen in de problemen komen door stapeling van eigen bijdragen. Inwoners voor wie dat geldt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

