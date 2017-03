Regio zaterdag, 25 maart 2017

DNA-hit blijft jaren op de plank liggen

Drachten - Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben negen jaar niets gedaan met een DNA-match van een 43-jarige man uit Drachten, die verdacht wordt van beroving van een prostituee in 1997 in Leeuwarden en verkrachting van een vrouw in Delft in 1998. De Drachtster is donderdag alsnog aangehouden.

In 2008 werd bij de man lichaamsmateriaal afgenomen en toen bleek al dat er een match was met de misdrijven uit 1997 en 1998. Het OM en de politie zoeken uit wat er fout is gegaan en waarom er geen onderzoek is gestart, terwijl de ┤shit┤ wel bekend was, meldt het OM.

Het gaat om een beroving van een 22-jarige prostituee in Leeuwarden in 1997. De vrouw werd door de klant betaald met een gouden ketting. Na de seksuele handelingen werd de ketting met veel geweld afgepakt. Een jaar later werd een 35-jarige vrouw uit Delft in haar woning verkracht door een man die zij tijdens een avond uit had leren kennen. In beide zaken werd destijds geen verdachte aangehouden, waarna de dossiers werden gesloten.

In 2008 werd bij de Drachtster DNA afgenomen, na een veroordeling voor mishandeling. Dat werd opgenomen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut en leverde twee matches op met de oudere zaken. Rapporten hierover zijn doorgeven aan het OM en de politie, maar daarna gebeurde er niets.

Eind 2016 kwam de match alsnog boven water. Er is nader onderzoek gedaan en er werd onderzocht of de man sinds 2008 nog meer strafbare feiten heeft gepleegd. Uiteindelijk is de Drachtster donderdag aangehouden. Dinsdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het slachtoffer uit de Delftse zaak is ge´nformeerd over de aanhouding. De vrouw uit Leeuwarden is in 2008 overleden. Haar nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. De politie en het OM hebben excuses aangeboden.

Beide zaken zijn niet verjaard. Het OM laat weten dat het doorsturen van DNA-rapporten verbeterd is. Ook worden vanaf april dit jaar alle matches structureel besproken door politie en OM, waarmee wordt gecontroleerd of de zaken zijn opgepakt.

