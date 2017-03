Regio zaterdag, 25 maart 2017

Bed and breakfast in nieuw te bouwen Dongjumer waterpoort Franeker - De gemeenteraad van Franekeradeel gaf de werkgroep Dongjumer Waterpoort een jaar geleden de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de waterpoort te herbouwen in Franeker. Het onderzoek werd afgelopen dinsdag door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd. ,,Onze voorkeur gaat er naar uit om de buitenkant van de poort zoveel mogelijk in de originele staat te herbouwen", vertelt voorzitter Dick Wolbers van de werkgroep Dongjumer Waterpoort. ,,Het interieur kan op een eigentijdse manier worden ingericht, zodat het gebouw verhuurd kan worden als bed and breakfast. De kosten voor deze herbouw komen op een kleine 400.000 euro." De waterpoort werd aan het einde van de vijftiende eeuw gebouwd als toegangspoort naar de Froonackergracht. Volgens Gerard van der Heide, die onderzoek deed naar de afbraak van de waterpoort, werd het gebouw in 1839 en 1840 gesloopt zodat de grachten verbreed konden worden. Op de plek waar de waterpoort stond, werd vervolgens een houten brug gebouwd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 maart

