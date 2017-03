Regio woensdag, 29 maart 2017

Het verhaal van lijden en opstanding is ook: in actie komen

Leeuwarden - ,,Ik vind het leuk om dit werk te doen en te weten dat we er iemand mee helpen." Sanne, derdeklasser van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, ruimt samen met klasgenoten Iris, Jonne, Joris en Thomas en docent Jantine de Reus een appartement op in woonzorgcentrum Swettehiem in Leeuwarden.

,,Ik kom hier post tegen uit 2002, dat is mijn geboortejaar!", proest Iris. De bewoonster van in de negentig lijdt aan verzamelwoede, kan niets wegdoen en weigert alle hulp. De huishoudelijke hulp mag maar twee maal een half uurtje per week het hoognodige komen doen. De woning is dichtgeslibd en tamelijk vervuild.

Nu is de bewoonster tijdelijk opgenomen, en besloot wijkverpleegkundige Henriëtte Wiersma in te grijpen. ,,Ik ben nu 25 jaar wijkverpleegkundige, en ik heb dit soort gevallen hooguit tien keer meegemaakt."

Ze plaatste een oproep bij vrijwilligersstichting Present. De school had daar aangegeven dat scholieren klusjes zochten voor het project The Action. Irene de Vries van Present koppelde vraag en aanbod, en zo zijn de leerlingen vandaag enthousiast aan het opruimen.

The Action is bedacht in het kader van The Passion, het televisiespektakel over het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. Dat wordt dit jaar in Leeuwarden uitgevoerd en opgenomen.

In de aanloop naar dat evenement op Witte Donderdag, dat naar verwachting tienduizenden bezoekers naar Leeuwarden zal trekken, organiseerde Solidair Friesland The Action samen met negen eerstejaarsstudenten communicatie van NHL Hogeschool. Zoals de meeste passiespelen en -oratoria eindigt het verhaal van The Passion bij de kruisdood en de graflegging, legt Carolien Doelman van Solidair Friesland uit. ,,Maar het verhaal gaat verder. Jezus stond op uit de dood en wij willen jongeren betrekken bij dat aloude verhaal van lijden en opstanding."

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 maart

Reacties: