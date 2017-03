Regio zaterdag, 25 maart 2017

Minder banen op vliegbasis door F-35 Leeuwarden - De komst van de F-35 (JSF) gaat mogelijk ten koste van banen bij Vliegbasis Leeuwarden. Dat meldt commandant Denny Traas vandaag in een interview in de bijlage Wykein bij deze krant. Nederland is momenteel bezig om de verouderde F-16 te vervangen door de F-35. De komende jaren worden in totaal 37 nieuwe straaljagers aangeschaft. Nederland heeft nu in totaal 68 F-16īs. Doordat de luchtmacht minder vliegtuigen heeft, is ook minder personeel nodig. Wat de precieze effecten voor Leeuwarden zijn, is nog niet bekend. De komende maanden wordt dat nader onderzocht. Landelijk gaat het volgens Traas om ,,honderden banen." Defensiewoordvoerder Marleen Molema meldt ter aanvulling dat de effecten over de hele breedte van de luchtmacht te voelen zijn. ,,Zowel bij vliegend als bij ondersteunend personeel." De F-35 wordt naar verwachting per 2019 op Leeuwarden gestationeerd. In de jaren daarop wordt het aantal F-35īss opgeschroefd, en zal de F-16 gefaseerd verdwijnen van de vliegbasis. Ook Volkel krijgt F-35īs, maar de verdeling tussen beide bases is nog niet bekend. Verder zullen minstens vier straaljagers in de Verenigde Staten blijven voor trainingen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 maart

