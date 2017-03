Regio vrijdag, 24 maart 2017

Plan voor snelvaren op Burgumer Mar roept veel steun en weerstand op Burgum - Het initiatief voor snelvaren op een deel van de Burgumer Mar zorgt voor veel reacties van voor- en tegenstanders. Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn tot nu toe zon 240 brieven en e-mails binnengekomen over het plan. Een aantal van hen krijgt spreektijd tijdens de inspraakronde die Tytsjerksteradiel 18 april organiseert in het gemeentehuis. Snelvaren op het meer is nu niet toegestaan. Een initiatiefgroep wil dit wel graag, om bijvoorbeeld waterskin en wakeboarden mogelijk te maken. De brieven zijn gericht aan zowel Tytsjerksteradiel als de provincie. In 190 gevallen gaat het om eenzelfde brief van voorstanders, afzonderlijk ingezonden en ondertekend door inwoners van Eastermar. In andere gevallen zijn brieven namens meerdere personen ingezonden. Voorstanders vinden dat het nu saai is op het meer en willen meer ruimte voor de watersport. Tegenstanders wijzen op de verstoring van de rust voor dieren, omwonenden en recreanten. Ook wijst een aantal van hen op verslechtering van de veiligheid op het meer. De inzenders kunnen niet allemaal spreektijd krijgen, meldt Tytsjerksteradiel. De gemeente roept voor- en tegenstanders daarom op woordvoerders aan te wijzen die namens een groep mensen inspreken. Elke inspreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan 25 insprekers, dan wordt de spreektijd korter. Het is aan de provincie om te bepalen of snelvaren op een deel van de Burgumer Mar wordt toegestaan. Tytsjerksteradiel peilt het draagvlak. Na de inspraakronde komt het college met een voorstel naar de gemeenteraad, een zienswijze die - na bespreking in de raadsvergadering van 18 mei - naar de provincie wordt gestuurd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties