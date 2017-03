Economie vrijdag, 24 maart 2017

Complete woonboulevard gaat verhuizen

Leeuwarden - De woonboulevard van Piet Kapenga aan de Voltastraat in Leeuwarden verhuist in zijn geheel naar het WTC-gebied, tussen het bedrijfsverzamelgebouw Crystalic en de Elfstedenhal. Voor de zes woonwinkels wordt een nieuw pand gebouwd bij het pand van Kapenga Wonen dat al aan de Balthasar Bekkerwei staat. Met de verhuizing is een investering van ,,miljoenen euro´s" gemoeid.

Dat laat eigenaar Piet Kapenga desgevraagd weten. Het is de bedoeling dat de nieuwe woonboulevard op 1 oktober officieel de deuren opent. In januari is gestart met de nieuwbouw, in juli vangt de inrichting aan. Het betreft de winkels Profijt Meubelen, Keukendepot, Happy Home, Riverdale, Pronto en Xooon die verhuizen.

Volgens Kapenga is de nieuwe locatie met het oog op de toekomst ,,veel beter". ,,De winkels vallen daar veel meer op, het is een veel betere zichtlocatie, tegenover het nieuwe ijspaleis. We moeten vooruit kijken. Bovendien is de Voltastraat verouderd." Van anticiperen op de mogelijke komst van een nieuw Cambuur-stadion, dat in dezelfde omgeving is voorzien, is volgens Kapenga geen sprake. ,,Al zou het natuurlijk wel mooi zijn, dat maakt het gebied alleen maar aantrekkelijker."

Op de Voltastraat had Kapenga achtduizend vierkante meter ter beschikking, op de nieuwe locatie komen voor de zes winkels tienduizend vierkante meter, naast de tienduizend vierkante meter die Kapenga Wonen al bestrijkt. Het nieuwe onderkomen wordt ,,redelijk energieneutraal". Net als op meubelboulevard Home Center in Wolvega, ook bezit van de familie Kapenga, komen er zonnepanelen op het dak. Een naam heeft de eigenaar nog niet voor het gebouw. ,,Misschien wordt het Woonboulevard Kapenga."

Op de Voltastraat op industrieterrein Leeuwarden-West is ruim een maand geleden een totale leegverkoop begonnen. Wat er met de panden gebeurt, is nog niet bekend. Kapenga zoekt er een koper of huurder voor. In een deel van het pand was tot 2008 het Friesch Dagblad ruim dertig jaar gevestigd.

Reacties: