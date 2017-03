Regio donderdag, 23 maart 2017

Jousters maken film over het leven in de stegen aan de Midstraat Joure - De Midstraat in Joure is een bekende straat. Maar hoe zit het met de stegen aan de winkelstraat? Het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân dook in de geschiedenis van de doorgangen. Bloemsteeg, Kruissteeg, Vissteeg en de Roskamsteeg. Het zijn maar een paar voorbeelden van de stegen aan de Midstraat. Over die stegen, en de bewoners ervan, hebben vijf leden van het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân een film gemaakt. Als stegen konden vertellen… is de titel van de bijna twee uur durende rolprent. Het idee voor de film ontstond ongeveer twee jaar geleden, vertellen de makers Hanneke Staal, Henk Hoekstra, Hans Nijdam, Tjerk Algera en Jaap Halma. Het is voor het eerst dat het Wurkferbân zich aan het maken van een film heeft gewaagd. In de film worden negentien stegen behandeld. Sommige zijn heel smal, andere een stuk breder. Veel stegen zijn nog steeds toegankelijk. Ze leiden vanuit de Midstraat naar een ander deel van Joure. De oorspronkelijke namen van de stegen worden overigens officieel niet meer gebruikt. ,,De gemeente heeft er straten van gemaakt. Maar veel mensen, zeker de ouderen, hebben het nog steeds over stegen", zegt Henk Hoekstra. Lees het hele artikel in de papieren krant van 23 maart 2017

