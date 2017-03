Regio donderdag, 23 maart 2017

Friezen nemen afscheid van de Tweede Kamer

Den Haag - ,,Bij een spoorwegovergang moet je extra goed uitkijken: er kan altijd nog een trein komen, leerde ik als kind. Zo is het ook bij u: als u in de Kamer voorbij komt, kan er zomaar een treinlading bezoekers in uw kielzog langskomen."

Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, prees gisteren scheidend PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea om haar inspanningen om de politiek dichter bij de burger te betrekken. ,,Meer dan duizend bezoekers per jaar leidde u rond in de Kamer", memoreerde Arib gistermiddag tijdens de laatste plenaire zitting van de oude Tweede Kamer.

Er werd in Den Haag afscheid genomen van 71 leden, onder wie het ex aequo langst zittende Kamerlid Harry van Bommel van de SP.

Arib stond ook stil bij de no nonsense-stijl van Jacobi. ,,U kijkt op niemand neer en u kijkt tegen niemand op. Dat karakteriseert u. U was geen ras-debater, maar een aanpakker, die altijd op zoek was naar samenwerking met wie maar wilde."

Attent was Jacobi ook, bracht Arib naar voren. Onlangs nog kreeg een adjunct-griffier die vader was geworden een paar babysokjes met pompeblêden-motief. Jacobi zat sinds 2006 in de Kamer, en kreeg gisteren bij haar afscheid een lintje.

Ook Jacques Monasch uit Sneek, die in 2010 begon als PvdA-Kamerlid maar zich vorig jaar afscheidde van de fractie, nam afscheid van de Kamer. Arib: ,,U wist altijd goed de vertaalslag naar de burger te maken, met vaak een onverwachte invalshoek. Zo pleitte u voor goedkopere broodjes kaas op Schiphol."

Farshad Bashir, die in 2008 als Leeuwarder zitting nam in de Kamer namens de SP, keert ook niet terug in de Kamerbankjes. Hij was destijds als twintigjarige het jongste Kamerlid ooit. Arib bracht in herinnering dat hij toentertijd dagelijks op en neer reisde naar Leeuwarden. Inmiddels woont Bashir in Zoetermeer. Arib prees hem omdat hij ,,onvermoeibaar en altijd vol energie" is. ,,U was de enige die de onwrikbare minister Blok uit de tent wist te lokken."

Anne-Wil Lucas (VVD) uit Bakkeveen nam al in augustus 2016 afscheid van de Kamer. Sander de Rouwe (Bolsward) werd in 2015 namens het CDA gedeputeerde in Fryslân. Aukje de Vries (VVD) blijft in de Kamer. Zij krijgt gezelschap van Harry van der Molen (CDA) en Isabelle Diks (GroenLinks) als Friese Kamerleden.

