COA blaast azc Heerenveen alsnog af

Heerenveen - Er komt toch geen nieuw asielzoekerscentrum in Heerenveen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente per brief laten weten dat de kans klein is dat de zeshonderd geplande opvangplekken nog nodig zijn, omdat de instroom van vluchtelingen in Nederland sterk verminderd is. Het college van B en W zet daarom een streep door het plan.

Het azc zou op de hoek van de K.R. Poststraat en de Weinmakker komen. Hier konden maximaal zeshonderd personen worden opgevangen, voor tien jaar. De voorbereidingen lagen al een tijdlang stil, in afwachting van bericht of de locatie nog wel nodig was. Dat is dus niet het geval. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers: ,,We hebben laten weten dat de realisatie van ons uit op on hold staat. En als we kijken naar de huidige prognoses verwachten we eigenlijk ook niet dat we dit plan in een later stadium nog gaan oppikken."

Heerenveen besloot daarop het plan stop te zetten, in overleg met het COA. Burgemeester Tjeerd van der Zwan laat weten het jammer te vinden dat het azc van de baan is. De steun voor de komst was volgens hem groot. Een klankbordgroep, met daarin vijftig mensen, dacht mee over de ontwikkeling van de plannen. ,,We zijn anderhalf jaar met het COA aan het kijken naar een goede plek voor het asielzoekerscentrum. Men is er best heel druk mee geweest, ook onderwijsinstellingen en omwonenden. Hoewel je het kon zien aankomen is het best een teleurstelling."

Er komt nog een bijeenkomst om de betrokkenen van de klankbordgroep te bedanken voor hun inzet bij de ontwikkeling van het plan.

In oktober vorig jaar maakte de provinciale regietafel - bestaande uit de voorzitters van de Veiligheidsregio en de Vereniging Friese Gemeenten (VFG), de commissaris van de Koning, het COA en vier burgemeesters - bekend dat gemeenten die nog bezig waren met plannen voor een opvanglocatie daarmee konden stoppen.

De planvorming voor het azc in Heerenveen was volgens de regietafel op dat moment al zo vergevorderd dat deze locatie nog wel zou worden gerealiseerd. De opvang in Sneek, de vijfde in Fryslân, was al in aanbouw en is eind november vorig jaar geopend. Andere asielzoekerscentra staan in Burgum, Drachten, Sint Annaparochie en Balk.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de locatie in Heerenveen in december vorig jaar open gaan. Dat werd niet gehaald, omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie het bouwplan van het COA te duur vond. In het nieuwe plan zou gebruik worden gemaakt van demontabele woonunits, die moesten van een voormalige opvanglocatie in Beerta komen.

