Regio woensdag, 22 maart 2017

Vaartoerist mag veel eerder het Polderhoofdkanaal op Nij Beets - Vaartoeristen mogen dit jaar al vanaf 15 mei het Polderhoofdkanaal op. Dat is zes weken eerder dan vorig jaar. Het kanaal ging op 1 juli 2015, na dertig jaar niet bevaarbaar te zijn geweest, weer open. Sindsdien wordt het kanaal veelvuldig gebruikt. De gemeente Opsterland heeft besloten het kanaal nu eerder open te stellen omdat de natuurwaarden in en rondom het kanaal stabiel zijn. De vaarsnelheid blijft maximaal zes kilometer per uur. De natuurcompensatiegebieden lijken een positieve ontwikkeling te laten zien. Zo is de gestreepte waterroofkever nu in het gebied te vinden, terwijl dat tijdens de nulmeting en monitoring in 2015 nog niet het geval was. De vaartoeristen kunnen tot 15 september gebruik maken van het Polderhoofdkanaal.

