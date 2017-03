Economie woensdag, 22 maart 2017

Provincie stimuleert export Leeuwarden - Er komt meer geld beschikbaar voor handelsmissies van Friese mkb-bedrijven. De provincie trekt nog eens 310.000 euro uit om buitenlandse reizen voor het bedrijfsleven te stimuleren. Het aantal bedrijven dat naar het buitenland exporteert ligt op 7,1 procent van het totaal. Met de eigen bijdrage hoopt de provincie dat het aandeel stijgt naar het landelijk gemiddelde van 10,2 procent. ,,De subsidie is een stimulans voor mkb-bedrijven om op een buitenlandse beurs te staan of deel te nemen aan een internationale handelsmissie", aldus gedeputeerde Sander de Rouwe. ,,Dit zorgt voor meer exportkansen en versterkt de positie van Fryslân." Internationaal actieve ondernemingen groeien sneller qua werkgelegenheid en zijn innovatiever dan ondernemingen die alleen in eigen regio actief zijn, aldus de provincie. In de subsidiepot voor dit doel zat twee ton. 160.000 euro hiervan is uitgekeerd. 43 Bedrijven hebben een bijdrage gekregen. Zij kregen de helft van de kosten vergoed, tot een maximum van vierduizend euro. Stallen Airkoe in Dearsum, dat gespecialiseerd is in stalventilatie, is een van die bedrijven. Airkoe heeft de subsidie gebruikt voor deelname aan de beurs Eurotier in Hannover. Het bedrijf heeft nu contacten in Duitsland, Hongarije en Engeland.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties