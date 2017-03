Regio dinsdag, 21 maart 2017

Veiligheidsregio: geen belang bij reddingsvloot Leeuwarden - Veiligheidsregio Fryslân zal de Friese boten van de Nationale Reddingsvloot niet overnemen. De gemeentelijke organisatie kiest ervoor om reddingstaken zelf uit te voeren met eigen materiaal. De Nationale Reddingsbrigade geeft de boten al jaren in bruikleen aan de regionale brigades, waarvan er zes in Fryslân zitten. De brigades gebruikten die onder meer bij overstromingen, maar ook bij evenementen als het skűtsjesilen en sinterklaasintochten. De boten werden betaald door het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar die heeft de veiligheidsregio´s nu verantwoordelijk gesteld voor de reddingstaak. Die moeten bepalen of zij de boten voor de brigade betalen, of een andere oplossing zoeken. Dat moet voor 2018 besloten worden, want tot die tijd is er budget bij de Reddingsbrigade. Sommige regio´s hebben ervoor gekozen om voor de boten te betalen, zodat de brigades op dezelfde voet verder kunnen. Als Veiligheidsregio Fryslân de bruikleen van de boten op zich had genomen had dit jaarlijks 30.000 euro gekost. De Veiligheidsregio ziet daar vanaf, meldde directeur Wim Kleinhuis gisteren. Het veiligheidsorgaan denkt niet dat de boten nodig zijn, omdat de Friese brandweer ook zo´n tien boten tot zijn beschikking heeft. ,,Die kunnen prima helpen bij calamiteiten. Dus wij zien daar geen brood in." Lees verder in het Friesch Dagblad van 21 maart 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties