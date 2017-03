Economie dinsdag, 21 maart 2017

Nieuw leven Rondvaardij Princenhof Earnew‚ld - Twee voormalige schepen van rondvaardij Princenhof in Earnew‚ld gaan weer in de vaart. De m.p.s. Marprinses en m.p.s. Wetterprinses zijn vrijdag overgenomen door twee oud-werknemers van Princenhof, dat half januari failliet ging. Roel de Jong en Nynke de Vries werkten ruim twintig jaar voor Princenhof en nemen nu de naam over voor hun eigen bedrijf. Het zomerprogramma van het nieuwe vaarseizoen is intussen bekendgemaakt. In de komende maanden kijken de nieuwe eigenaren naar de invulling van het personeelsbestand. ,,Het seizoen begint in mei. De inzet is om eerdere medewerkers te vragen om in het nieuwe seizoen weer van de partij te zijn", zegt De Vries. Het bedrijf heeft mogelijkheden voor rondvaarten voor groepen van twintig tot driehonderd mensen.

