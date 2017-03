Regio vrijdag, 17 maart 2017

We weten weinig over alzheimer, maar onderzoek is net begonnen Leeuwarden - We weten weinig over alzheimer en is er geen geneesmiddel. Toch denkt Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum van VUmc dat de ziekte op termijn is te behandelen en in sommige gevallen te voorkomen. In een relatief korte tijd dat alzheimer wordt onderzocht, zijn er volgens Van der Flier toch behoorlijke stappen gemaakt, zei ze gisteren tijdens een lunchlezing in Tresoar in Leeuwarden. ,,De ziekte werd begin 1900 voor de eerste keer omschreven. Maar om zeker te weten of iemand alzheimer had, moesten tot voor kort na zijn of haar dood de hersenen worden bekeken. Sinds 1984 kan alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, echter door bijvoorbeeld taaltests ook bij leven worden vastgesteld. En dankzij nieuwe ontwikkelingen zoals hersenscans en hersenvochtonderzoek is tegenwoordig nog eerder vast te stellen of iemand alzheimer heeft. De zoektocht naar genezing begint met het stellen van een goede diagnose." De voormalige Engelse premier David Cameron noemde alzheimer de gezondheidscrisis van de 21e eeuw, waar regeringen niet op zijn voorbereid. Wereldwijd waren er naar schatting tussen de 35 en 47 miljoen patiŽnten. De verwachting is dat dit aantal in 2050 oploopt tot 105 ŗ 131 miljoen. Volgens Van der Flier is het ook de duurste ziekte van Nederland. Medicatie is er niet, maar de zorg voor alzheimerpatiŽnten kost Nederland jaarlijks vijf miljard euro. ,,Vooral de groep die in verpleeghuizen zitten drukt zwaar op het budget. De overheid probeert die kosten in de hand te houden door de patiŽnten langer thuis te laten verplegen. Maar de mantelzorgers van deze patiŽnten lopen grote gezondheidsrisicoís en kampen vaak met depressies. Het is dus de vraag of goedkoop op den duur geen duurkoop is." Lees het hele artikel in de papieren krant van 17 maart 2017

