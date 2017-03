Regio vrijdag, 17 maart 2017

Harlingers naar rechter vanwege Wopke Klaver Harlingen - Wethouder Harry Boon en een medewerker van de gemeente Harlingen doen aangifte tegen projectontwikkelaar Wopke Klaver. Ze klagen de projectontwikkelaar aan voor smaad, laster en bedreiging. Voor de wethouder en de medewerker is de maat vol, meldde Tjalling van der Goot van advocatenkantoor Anker en Anker gisteren. Volgens de advocaat maakt Klaver zich in brieven, mails en publicaties schuldig aan persoonlijke aanvallen op de wethouder en de ambtenaar van Harlingen. Hij zou hen onder meer betichten van machtsmisbruik en sabotage. Die aanvallen maken het voor de wethouder en de ambtenaar moeilijk hun werk te doen, omdat hun integriteit voortdurend in twijfel wordt getrokken, aldus Van der Goot. Tussen Klaver en de gemeente botert het al jaren niet. Klaver ontwikkelt in Harlingen onder meer de woonwijk Ludinga, aan de oostzijde van de stad. Over bepaalde werkzaamheden is een langdurig juridisch conflict ontstaan. Een van de belangrijkste geschilpunten betreft de werkzaamheden aan de vaart ten zuiden van de Pollendam in Ludinga. Klaver moet die vaart verbreden, zegt Harlingen. De gemeente beroept zich op afspraken die door de rechter zijn bekrachtigd. Volgens Klaver is de verbreding onmogelijk volgens het bestemmingsplan. Hij stelt dat de rechter zich heeft laten leiden door ,,valse informatie" van de gemeente en is in hoger beroep gegaan. Wethouder Boon stelde gisteren tegenover Omrop Fryslân dat ,,er niks mis is" met een zakelijk conflict, zolang ,,je er op een correcte manier uit probeert te komen". Van dat laatste is geen sprake meer, stelt Boon. Hij verwijt de projectontwikkelaar op de man te spelen. Klaver ziet het anders. Hij wil dat de gemeente zich aan de afgesloten contracten houdt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties