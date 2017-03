Regio vrijdag, 17 maart 2017

CDA na elf jaar weer de grootste in Fryslân

Leeuwarden - Het CDA heeft de meeste stemmen getrokken in Fryslân. Dat is in de landelijke verkiezingen voor het eerst sinds 2006. Op het Friese platteland heroverde het CDA veel stemmen van de oorspronkelijke achterban. In veertien van de 24 Friese gemeenten is het CDA weer de grootste. Bij de verkiezingen van 2012 en 2010 was de PvdA nog de grootste in Fryslân.

Met uitzondering van Smallingerland kreeg de VVD in de stedelijke gebieden, op de eilanden en in het zuidoosten van Fryslân de grootste aanhang. Voor Friese begrippen is het ongekend dat de liberalen in liefst tien gemeenten de grootste zijn geworden. Tot nu toe was de VVD bij landelijke verkiezingen in Fryslân alleen de grootste op een enkele eilandgemeente en in Zuidwest-Fryslân. Dit keer kwam de partij van minister-president Mark Rutte zelfs in als PvdA-bolwerken bekend staande gemeenten als Leeuwarden en Heerenveen als grootste uit de bus.

Dat de VVD in zo veel Friese gemeenten de grootste is geworden komt vooral doordat de kiezer collectief de PvdA heeft afgestraft voor het kabinetsbeleid van de voorbije vierenhalf jaar. Procentueel behaalden de liberalen de vorige landelijke verkiezingen meer stemmen in Fryslân. Het CDA is in deze provincie ten opzichte van 2012 wel gegroeid, met ruim een derde. De partij van Sybrand van Haersma Buma zit weer iets boven het niveau van 2010, toen het CDA de tweede partij van Fryslân was en nog in negen gemeenten de grootste. Het CDA trok in Fryslân 18,9 procent van de stemmen, meer dan de helft meer dan de 12,5 procent die landelijk bij het CDA terecht kwamen.

In zes Friese gemeenten was het CDA de tweede partij achter de VVD, alleen in Leeuwarden en op drie eilanden zaten de christen-democraten niet bij de eerste twee. ,,We zijn de afgelopen jaren in de weer geweest om de partij weer in haar kracht te zetten, met zes zetels winst zijn we nu weer een partij die ertoe doet in de landelijke verhoudingen en zijn we er weer klaar voor om regeringsverantwoordelijkheid te dragen", reageerde een opgetogen voorzitter Bert Kuiper van het CDA Fryslân.

