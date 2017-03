Regio vrijdag, 17 maart 2017

Als bladmuziek er niet is, schrijf je die toch zelf

Heerenveen - Zestien jaar is hij en zaterdag worden er twee door hem gearrangeerde filmmuziekstukken gespeeld door het B-orkest van Brassband Pro Rege, waarin hij zelf ook bariton speelt. Pieter Huizenga uit Oranjewoud beluistert filmmuziek waar geen bladmuziek van te krijgen is heel goed en schrijft de muziek voor verschillende instrumenten dan zelf uit.

Het begon in het najaar van 2016, toen hij de theme song van één van zijn favoriete misdaadfims Now you see me wilde naspelen. ,,Dat kon eerst niet, omdat er geen bladmuziek van was. Dus ik dacht: die ga ik gewoon zelf schrijven."

Toen er daarna ook nog een schoolopdracht voor muziek kwam waarbij hij zelf een muziekstuk moest arrangeren, viel dat prachtig samen. ,,Ik schreef het stuk meteen maar voor een hele brassband en kreeg er het maximaal aantal punten voor", vertelt Pieter enthousiast. Hij haalde al zijn kennis van internet, bijvoorbeeld van fora en YouTube. ,,Ik vond het zo leuk dat ik ook The big finish uit de tweede Now you see me-film ben gaan arrangeren. Want dat wilde ik ook graag zelf spelen."

Maar daar stopte het niet. Inmiddels heeft Pieter ook een stuk geschreven voor de muziek onder het Universal Studios-intro dat voor veel films zit en een gecombineerd stuk met muziek uit de series The Flash, Arrow, Supergirl en Legends of tomorrow. Momenteel is hij bezig met het stuk Special invitation uit Now you see me 2.

