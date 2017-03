Economie vrijdag, 17 maart 2017

Nieuw hoofdkantoor Van der Veen Trucks & Machines in Drachten Drachten - De expansiedrift bij Van der Veen Trucks & Machines is nog niet gestopt. De vraag naar beschadigde trucks en de onderdelen daarvan groeit en dus worden een nieuwe werkplaats en magazijn gebouwd op Drachtster bedrijventerrein Azeven Zuid. ,,De vraag naar onderdelen en de export van schadetrucks loopt leuk door. We verdubbelen met de uitbreiding in grondoppervlak", zegt mede-eigenaar Oebele van der Veen. ,,Een groot voordeel is dat we straks logistiek alles bij elkaar hebben. Halverwege 2018 willen we operationeel zijn op de nieuw plek." Na de start in Drachten in 2003 is het al de vierde uitbreiding op het industrieterrein voor familiebedrijf Van der Veen - met naast Oebele ook broer Peter en vader Arie aan het roer. Het nieuwe magazijn krijgt een omvang van 2670 vierkante meter, de nieuwe werkplaats telt 1600 vierkante meter. Bijkon Staal- en Systeembouw uit Harkema zet de nieuwe bedrijfspanden neer op twee hectare grond die recent van de gemeente is gekocht. De werkzaamheden van de handelaar en reparateur vinden nu nog plaats op drie locaties: Dopplerlaan 6a, 10 en 24. Op dat laatste adres staat sinds 2012 een opslag voor te demonteren trucks, maar straks zal het met de nieuwbouw de hoofdlocatie van het bedrijf worden. Nummer 6a gaat in de verkoop of verhuur. Lees het hele artikel in de papieren krant van 17 maart 2017

