Keuze nieuwe gemeentenaam veel simpeler dan kiezen voor partij

Dokkum - De keuze voor een nieuwe naam van hun gemeente viel de kiezers makkelijker dan die voor politieke partij, bleek uit een rondje langs diverse stembureaus. Per 1 januari 2019 gaan Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. fuseren tot één gemeente, dus is er een nieuwe naam nodig. De keuze was tussen Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-Fryslân, had de namencommissie bepaald. Afgaande op de geluiden in de stemlokalen moet het gek lopen als het geen Noardeast-Fryslân wordt.

,,Was het Ie en Lauwers geweest in plaats van Ie- en Lauwerslân, dan had ik daarvoor gekozen", vertelt Ype Papma (64) uit Ferwert in het stemlokaal in woon-zorgcentrum Foswert. ,,Maar met dat lân erachter wordt het mij te Gronings en ook waterschapachtig."

Met Noardeast-Fryslân kan hij wel leven, dus heeft hij die naam aangekruist. Van de drie namen vindt hij Dokkumerlân de minste. ,,Wij zijn in Ferweradiel veel meer op Stiens en Leeuwarden georiënteerd en hebben niets met Dokkum. Die naam zal in onze gemeente niet veel stemmen krijgen."

Papma vindt een partijkeus maken een stuk lastiger dan kiezen voor de gemeentenaam. ,,Ik was bij deze verkiezing echt zwevend. Tot vanochtend had ik nog drie opties, maar uiteindelijk heb ik een keuze weten te maken."

Ook Rimke Post (80) koos voor de naam Noardeast-Fryslân. ,,Oan dy namme binne wy eins al wend. Wy binne dochs it noardeasten fan Fryslân."

Ze zal de naam Ferwerderadiel wel gaan missen. ,,Der ferdwinet no wol in stikje skiednis. Mar űnder de âlderein sil de namme noch wol in skoftke fuortlibje."

