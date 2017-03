Regio donderdag, 16 maart 2017

Speeddates voor meer personeel in de zorg Drachten - In de Week van Zorg en Welzijn zetten zorg- en welzijnsorganisaties in heel Nederland, van ziekenhuizen tot zorgboerderijen, hun deuren open voor publiek. Voor zorgpersoneel de kans zich te oriŽnteren op een nieuwe baan. ,,De ouderenzorg komt vaak negatief in het nieuws", zegt locatiemanager Gerda Pastoor. ,,We willen graag laten zien dat het ook anders kan." In Frysl‚n is ook een heel aantal instellingen die in de periode van 13 tot en met 18 maart de deuren openen. Acht zorgorganisaties, waaronder Het Friese Land Thuiszorg, Limor, Zienn en ZuidOostZorg, combineren de open dagen met speeddates om personeel aan te trekken. Bij ZuidOostZorg zijn er aardig wat vacatures in te vullen. Belangstellend personeel ging dinsdag in gesprek met personeelswervers. ,,Er zijn negen mensen op gesprek gekomen en ze mogen allemaal door naar de tweede ronde", zegt communicatieadviseur Hendrika Ploeg van ZuidOostZorg. De locatie Rispinge in Drachten van ZuidOostZorg heeft woensdag open dag. Dit is ook een kans om de omwonenden uit de aanleunwoningen en de wijk kennis te laten maken met de nieuwbouw. De muren, die eerst gelig en grauw van kleur waren, zijn nu voorzien van frisse kleuren, zoals felgroen. In het restaurant, waar ook gekookt wordt, ruikt het naar poffertjes die speciaal voor de open dag worden gebakken. Ook de medewerkers lunchen daar. Vůůr de verbouwing hadden ze nog een aparte kantine, nu delen ze die met de bewoners. Lees de hele reportage in de papieren krant van 16 maart 2017

