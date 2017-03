Regio donderdag, 16 maart 2017

Een stem in Workum op de VVD, ter ere van vader Workum - ,,Ik stem altijd D66, altijd Pechtold", zegt Wopke Glashouwer nadat hij zijn stembiljet in de grijze kliko heeft laten glijden in het stembureau in Kultuerhús Klameare aan de Merk in Workum. Gezweefd heeft hij geen moment. ,,Die man ligt wel op mijn lijn. Altijd beschaafd in zijn gesprekken." Anthony Haijes (25) heeft wel lang getwijfeld tussen een paar partijen. Uiteindelijk is de keus op het CDA gevallen. ,,Vooral omdat ze niet zo aan het bekvechten waren met de anderen. Sommige partijen waren meer met elkaar bezig dan hun eigen standpunten naar voren te brengen." Ook Alie Lycklama ŕ Nijeholt heeft CDA gestemd, zoals bij elke verkiezing. ,,Ik kom fan it plattelân, de jonges binne boer en der is ien partij dy’t it meast foar de boer opkomt, de ChristenUnie ek wol", zegt ze. Dat lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma in Workum is geboren en opgegroeid en zijn vader Bernhard er tussen 1962 en 1970 burgemeester was, speelt geen rol. De lokale CDA-afdeling heeft weinig moeite gedaan daar enige nadruk op te leggen in de campagne. Zelfs op de verkiezingsborden op de Prystershoek, de toegangsweg naar Workum, wordt de oud-inwoner niet aangeprezen. Nummer 31, Esther Hanemaaijer, 'Kies een Fries’, prijkt er op de poster. Douwe Hoekstra is ook boer, maar hij heeft geen partij kunnen vinden die hem kan bekoren. ,,Se binne allegear tige min foar de buorkerij. Net ien dyt wat docht foar de boer en fan de Partij voor de Dieren moatte wy fuort", klaagt hij. Toch heeft hij gestemd. ,,Oan de rjochtse kânt. Hokker partij? Dat sil ik mar net fertelle." Lees de hele reportage in de papieren krant van 16 maart 2017

