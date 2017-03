Regio donderdag, 16 maart 2017

Slechts twee Friezen zeker van Kamerzetel Leeuwarden - Het lijkt erop dat er in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer slechts twee Kamerleden woonachtig zijn in Fryslân. Dat is veel minder dan in 2012, toen er nog zes Friese Tweede Kamerleden waren, al komt er mogelijk nog wel een derde Fries Kamerlid bij. Op basis van de exitpoll zijn Aukje de Vries (VVD) en CDA’er Harry van der Molen, allebei uit Leeuwarden, zeker van een Kamerzetel. De Vries zei om half elf gisteravond dat ze blij was met het beeld in de exitpoll. Haar partij ging volgens die peiling terug van 41 naar 31 zetels, maar bleef wel met afstand de grootste. ,,Je wilt natuurlijk altijd zo veel mogelijk zetels hebben, maar het lijkt er toch op dat het harde werken van de afgelopen jaren beloond is." Ook CDA’er Van der Molen sprak rond die tijd van een ,,heel mooie uitslag" voor zijn partij, die nu dertien zetels heeft en naar negentien lijkt te gaan. ,,We krijgen er 50 procent bij, al is het nog de vraag hoe het gaat schuiven." Van der Molen vindt het zorgelijk dat er straks nog slechts twee of drie Friese Tweede Kamerleden zijn. ,,Dat is niet goed. Het is belangrijk dat je als provincie zo veel mogelijk invloed kunt aanwenden, en dat gaat beter met meer Friese Kamerleden. We zullen contacten moeten leggen met noordelijke Kamerleden van andere partijen." Overigens verdubbelt waarschijnlijk het aantal Kamerleden uit de provincie Groningen, van vier naar acht. Voor GroenLinks-kandidaat Isabelle Diks lijkt het nog mogelijk om in de Tweede Kamer te komen. Ze staat op plaats negentien. De partij lijkt op een iets lager aantal zetels te komen, maar als GroenLinks-Kamerleden zitting nemen in een nieuw kabinet komt Diks al snel in beeld als opvolger. GroenLinks heeft nu vier zetels in de Tweede Kamer en Diks is dan ook erg tevreden over de forse winst. ,,Dit is een ongelooflijke uitslag. Ik ben nu 23 jaar lid van GroenLinks. Ik heb altijd geweten dat het moment eens zou komen dat we wat meer in de melk te brokkelen krijgen. Dat is nu het geval, fantastisch." Diks rekent erop dat GroenLinks deel zal uitmaken van een nieuwe coalitie. ,,Het zou heel raar zijn als men nu om de partij heen zou gaan. Nederland heeft laten zien dat het verandering wil." Ze hoopt op een centrumlinkse coalitie. CDA’er Van der Molen zegt dat er sowieso weinig mogelijkheden zullen zijn voor een coalitie van niet al te veel partijen. ,,Het is allemaal zo breed gezaaid, het wordt zeteltjes tellen." Voor Max Aardema uit Drachten, die op plaats 25 staat bij de PVV, lijkt een rechtstreekse verkiezing er niet in te zitten. ,,Altijd jammer, maar de kiezer heeft het laatste woord. Het zou nog kunnen op voorkeurstemmen, dat moeten we afwachten." De stemming bij de PVV was gisteravond goed, zei Aardema. ,,Op zich zijn we blij met de zetelwinst, al hadden we op basis van de peilingen op meer gehoopt." Christa Oosterbaan (PvdA) van Terschelling komt niet in de buurt van een Kamerzetel. Ze staat twintigste op de lijst. ,,Dit is een heel harde klap. We wisten wel dat we op verlies stonden, maar zoals het nu lijkt is het wel erg dramatisch. We hebben vier jaar geregeerd en Nederland uit de crisis gehaald, maar dat hebben we niet genoeg aan de kiezer kunnen laten zien." Bij het ter perse gaan van deze krant waren van de Friese gemeenten alleen de uitslagen van Schiermonnikoog en Vlieland bekend.

