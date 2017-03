Regio maandag, 13 maart 2017

Heeg wil groen terug in het dorp Heeg - Heeg wordt de komende jaren aanzienlijk groener. Het dorp werkt momenteel aan een nieuw groenplan: Heech yn it Grien. Het nieuwe groenplan wordt opgesteld in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en is deels geboren uit onvrede over de teloorgang van natuur in het dorp. ,,In Heeg leeft het gevoel dat het dorp minder groen is dan vroeger", vertelt mede-initiatiefnemer Lucie Gelderblom. ,,Vooral in de winter van 2015-2016 is veel groen verdwenen uit particuliere locaties en de gemeente heeft destijds groen langs wegen verwijderd. Bijvoorbeeld langs de Ald Skatting. We hebben elkaar toen opgezocht en ons hard gemaakt voor een herplantplan." Het plan is in grote lijnen klaar. De eerste werkzaamheden vinden deze week al plaats, als de perenbomen langs de Skatting, niet te verwarren met de Ald Skatting, gerooid worden. ,,Dat doet pijn, maar die bomen hebben de laatste jaren behoorlijk te lijden gehad", aldus Gelderblom. ,,En er komen mooie kleine bomen voor terug, met bloemenbermen." Deze komen ook langs de Tollewei, die parallel loopt aan de Skatting. Speelgroen Verder komen op zo´n dertig plekken nieuwe bomen en zijn op vier plekken plannen voor speelgroen voor kinderen. Ook zijn er voornemens om 'plukgroen´ aan te leggen op meerdere plaatsen, zoals kersenbomen. Langs delen van het water in Heeg komen natuurlijke oevers. De initiatiefnemers hebben de plannen de afgelopen periode meermaals gepresenteerd aan de Hegemers. Er wordt nu gewerkt aan de nieuwste versie, die op 13 april wordt gepresenteerd. Ook dan staat alles nog niet vast. Als de ideeën de komende jaren worden uitgevoerd kan nog een en ander worden aangepast, op basis van wensen van omwonenden. Ook het gemeentelijke budget is nog niet bekend.

