Regio maandag, 13 maart 2017

Actie Bomenridders voor kastanjes uit 1930 Leeuwarden - De Stichting Bomenridders in Leeuwarden maakt zich sterk voor het behoud van de monumentale kastanjes aan de Spanjaardslaan in de stad. De gemeente is voornemens om bij de herinrichting van de laan naast het Rengerspark in elk geval acht beeldbepalende kastanjes uit 1930 te kappen. ,,Die lijden aan de bloedingsziekte", legt verantwoordelijk wethouder Friso Douwstra uit. ,,Die vormen dus een gevaar voor de openbare veiligheid. En als wij dat weten en niet handelen, zijn we als gemeente aansprakelijk als er iets gebeurt. Komende week gaan we de buurt actief informeren. We willen ook in samenspraak met de buurt tot een herplantplan komen." ,,Ik weet nog zo net niet of het noodzakelijk is dat die bomen verdwijnen", reageert Gonneke van Hoesen Korndorffer van Stichting Bomenridders, die zaterdag in het Rengerspark het tienjarig bestaan vierde. ,,Hoe vaak komt het nu helemaal voor dat er een tak uit een boom valt?" J‚rn Copijn, vijftig jaar geleden de eerste professionele boomverzorger van Nederland, vindt dat altijd allereerst gestreefd moet worden naar behoud van bomen. ,,Je moet ze op de goede manier snoeien, dan hoeven ze heus niet direct om." Copijn was zaterdag, net als wethouder Douwstra, in het Rengerspark aanwezig bij de viering van het stichtingsjubileum. ,,Ik loop straks even langs die bomen om poolshoogte te nemen", zei Copijn. ,,Dan zal ik de wethouder erop aanspreken dat ze misschien helemaal niet direct omgehakt hoeven worden." Douwstra ziet de bomenkap ook liever niet: ,,Het is heel pijnlijk. Het is evident dat de Spanjaardslaan een van de mooiste bomenlanen van Leeuwarden is." De feestelijke viering was zaterdag niet het juiste toneel voor een discussie over de bomen aan de Spanjaardslaan. De wethouder gaat later graag in gesprek met de Bomenridders. ,,Onze belangen zijn hetzelfde: we willen deze stad op een groene manier levendig houden. De gezamenlijke uitdaging is om in stedelijk gebied waar veel mensen wonen de bomen ook een goed leven te bezorgen."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties