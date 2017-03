Economie maandag, 13 maart 2017

Nieuwe poging voor twaalf recreatiewoningen in Heeg Heeg - Tadema Vastgoed en Exploitatie uit Leeuwarden doet een nieuwe poging om twaalf recreatiewoningen te bouwen aan de Gouden Boaijum in Heeg. De vorige keer strandde het plan bij de Raad van State (RvS). De voormalige gemeente Wymbritseradiel stelde in 2010 het bestemmingsplan voor de huizen al vast, maar dat besluit werd in 2012 door de RvS vernietigd. De bestuursrechter vond dat de onderbouwing over mogelijke geluidshinder te summier was, en achtte het plan voor een trailerhelling niet goed voorbereid. De initiatiefnemer heeft het woningplan vorig jaar weer ingebracht. Het bestemmingsplan moet opnieuw vastgesteld worden en lag recent ter inzage. Ten opzichte van de vorige keer is het geluidsaspect beter beargumenteerd en er komt geen trailerhelling. Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft het bestemmingsplan vastgesteld, en legt de drie zienswijzen tegen het plan naast zich neer. De spreekt op 6 april over het plan.

