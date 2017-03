Regio zaterdag, 11 maart 2017

Provincie wil uitleg over metingen N31 Drachten - De provincie Frysl‚n gaat Rijkswaterstaat aanspreken op de uitkomsten van de snelheidscampagne op de N31. Dat zegt provinciaal verkeerskundige Sipke van der Meulen. Hij vindt het belangrijk dat de uitkomsten van dergelijke campagnes betrouwbaar genoeg zijn. Begin vorige week presenteerde Rijkswaterstaat de uitkomsten van de campagne, die werd uitgevoerd op de W‚ldwei, de Haak om Leeuwarden en de weg Harlingen-Afsluitdijk. Op deze delen van de N31 geldt een maximum van honderd kilometer per uur. Volgens Rijkswaterstaat was de campagne een groot succes, met een verlaging van de gemiddelde snelheid met negen kilometer per uur en nagenoeg niemand die nog harder reed dan 130 kilometer per uur. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 maart

