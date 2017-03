Regio zaterdag, 11 maart 2017

Dit keer vond broer Herman het eerste ei

Slijkenburg - Zijn broer Geert vond al eens het eerste kievitsei van Fryslân, en vijftien jaar geleden vond Herman Mooi zelf de eerste, maar meldde hij dat te laat. Gisteren mocht de ervaren eizoeker eindelijk de Sulveren Ljip in ontvangst nemen. Hij vond het eerste kievitsei van Fryslân in een stuk land bij Slijkenburg.

De zestigjarige Mooi uit Wolvega vond het ei op slechts een paar honderd meter van de plek waar broer Geert in 2014 het eerste ei van Fryslân vond. ,,We waren rond negen uur het land in gegaan", vertelt Herman Mooi. ,,Bij het veld waar ik uiteindelijk het ei vond, waren toen al wat mensen aan het zoeken. Daarom zijn we eerst naar een ander veld gegaan. Toen die mensen rond tien uur weg waren, zijn we alsnog in dat eerste veld gaan zoeken."

Kort daarna, om zeventien minuten over tien, vond Herman het ei. Een eenling. Opvliegende kieviten lokten Mooi naar de vindplaats, in een ongemaaid stukje land. ,,Sjinkie Knegt sprong eens een meter de lucht in na een gewonnen race. Nou, ik sprong wel anderhalve meter."

Mooi belde meteen de Bond Friese VogelWachten (BFVW), die het ei kort daarna heeft gelotterd. Om drie uur ´s middags volgde de huldiging door commissaris van de Koning Arno Brok. Het werd een ingetogen ceremonie, aan de rand van het veld.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 maart

