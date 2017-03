Economie zaterdag, 11 maart 2017

Irmato Drachten krijgt vrije rol FMI Drachten - ,,Een mooie vestiging met een hechte groep slimme mensen die hoogwaardige technologie maakt. En met een stabiele klant in Philips, waar wij in het hart van de productie van de scheerapparaten zitten", zegt Evert Rietdijk, managing director bij de afdeling Hightech Solutions van FMI. Rietdijk bezocht gisterochtend de vestiging van Irmato in Drachten. FMI nam machinebouwer Irmato deze week over na een faillissement. Van de 115 mensen met een vast contract bij Irmato krijgen er 94 een plek bij toeleverancier van de industrie FMI. Het baanverlies zit bij de ondersteunende diensten in Veghel en Veldhoven. Naar de toekomst van twintig inhuurkrachten kijkt FMI nog. In Drachten gaan bijna alle 45 werknemers mee over. Rietdijk zegt ,,met Fries enthousiasme" te zijn ontvangen gisteren. De naam Irmato is verleden tijd. FMI zal binnenkort op de gevel prijken. ,,Bij de naam Irmato heeft men steeds minder gevoel gekregen." Dat heeft met eerdere financiŰle problemen te maken en gedoe bij de wisselende eigenaren. FMI uit Bergen op Zoom ziet in Irmato een goede aanvulling op de eigen activiteiten. Steeds vaker vraagt de industrie aan de toeleverancier om niet alleen onderdelen te leveren, maar volledige systemen in elkaar te zetten Ún mee te denken bij het ontwerp, vertelt Rietdijk. De mensen daarvoor denkt FMI ook bij Irmato te vinden. ,,En Irmato brengt ons nieuwe markten, zoals de voedingsindustrie. De synergie druipt er bij deze overname vanaf, zoals ze dat zo mooi zeggen." Irmato is ook groot in de markt voor windenergie en in geautomatiseerde productielijnen. FMI bestaat uit zes fabrieken in Noord-Brabant en Rijnmond, een ingenieursbureau en dochteronderneming Groep21. Nu komt het bedrijf op elf vestigingen met vierhonderd mensen. 'Drachten┤ opereerde al enigszins zelfstandig, die autonomie wordt nog groter. ,,Wij willen graag de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Drachten moet zijn eigen broek gaan ophouden."

