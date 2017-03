Regio vrijdag, 10 maart 2017

Brieven Mata Hari en familie geveild en naar Tresoar Leeuwarden - Bij Veilinggebouw De Zwaan in Amsterdam worden 27 maart opnieuw spullen, foto’s en brieven geveild van Margaretha Geertruida Zelle, oftewel Mata Hari, en haar (schoon)familie. Het gaat onder om onder meer een kartonnen juwelendoosje en waaiers die volgens de overlevering van de danseres en spionne zelf of van dochter Louise-Jeanne zijn geweest. Ook wordt een sinterklaasgedichtje geveild dat Zelle in 1895 schreef voor een nichtje. In totaal gaan zon tachtig items onder de hamer. Bij de veilingnummers zit ook een menukaart van het huwelijksdiner van Zelle met Rudolph MacLeod, van wie ze later scheidde. Fotoalbums van deze familie worden ook geveild. Daarnaast gaat een briefkaart van Zelle onder de hamer. Te lezen valt dat ze een aantal korsetten op zicht wilde bestellen. 'Wijdte de middel 52 of 54 cm. Het model heet ' la sirne’ en twee jaar geleden, toen ik te Malang was heb ik een soortgelijk corset van U gehad. Kleur is wit. Achtend, Mevrouw Mac-Leod.’ De kaart komt uit de tijd dat Zelle met haar echtgenoot in Nederlands-Indi verbleef. Halskettingen De verzameling is volgens het veilinghuis afkomstig van een van de nazaten van de derde vrouw van <cci:spell_frysk class="macro" displayname="frysk" name="spell_frysk"/>Mac-Leod. De <cci:spell_ned class="macro" displayname="nederlands" name="spell_ned"/>Zwaan veilde vorig jaar ook al spullen van Mata Hari, waaronder halskettingen, een pendule en marmeren beeld. Die waren afkomstig van een neef van de notaris die de spullen - via een met Mata Hari bevriende kunstenaar - in bewaring had gekregen. De opbrengst was toen 17.000 euro, veel meer dan verwacht. Margaretha Geertruida Zelle werd in 1876 geboren in Leeuwarden en in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Fransen gefusilleerd op verdenking van spionage. Ze zou Franse officieren met wie ze een verhouding had militaire geheimen hebben ontfutseld. Een deel van de collectie brieven en andere archiefstukken wordt geschonken aan Tresoar in Leeuwarden. Lourens Oldersma van het historisch en letterkundig centrum meldt dat het gaat om onder meer haarlokken van de op jonge leeftijd overleden kinderen van Zelle en MacLeod en graflinten. De brieven zijn van MacLeod aan zijn vrouw en van dochter Louise-Jeanne aan haar vader, vertelt Olders-ma. ,,Hij was militair en heel punctueel en van elke brief die hij schreef, bewaarde hij een afschrift. Het zijn dus kopien van zijn brieven en ze beslaan de periode dat van het verblijf in Indi. Het is vrij bijzonder." Tresoar in Leeuwarden wil de brieven toegankelijk maken voor onderzoek. Briefwisseling Vorig jaar bracht Tresoar een boek uit over de een briefwisseling tussen Zelle en een familielid, in de periode dat Zelle in scheiding lag. Die brieven gaven een beeld van het leven van Mata Hari van vr de periode dat zij bekend werd als exotische danseres.

