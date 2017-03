Regio vrijdag, 10 maart 2017

Bolswarder huisarts aan vergetelheid ontrukt

Bolsward - Prominente oud-inwoners van Bolsward zijn geŽerd met een naar hen genoemde straat. Huisarts Henricus Beekhuis is er met een onbewoond fietspad bekaaid afgekomen. ,,Hy fertsjinnet mear."

Wie meer aan de weet wilde komen van Henricus Beekhuis, van 1898 tot 1935 huisarts in Bolsward en in 1912 oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging Friesche Rijwiel Elfstedentocht, had steeds weinig succes. Veel informatie was niet voorhanden. In de Nieuwe Encyclopedie van Frysl‚n komt zijn naam niet voor. Bolsward moest het doen met een straatnaambordje van een fietspad bij de sportvelden aan het Bolwerk. Een vermelding van zijn verdiensten voor de stad ontbreekt echter.

Vanaf vandaag is dat anders. In de raadszaal van het Bolswarder stadhuis is de presentatie van een boek dat het leven van de huisarts beschrijft. In dit boek maakt Jan Sangers duidelijk dat Beekhuis heel veel heeft betekend voor Bolsward. Naast huisarts had hij maar liefst 25 nevenfuncties. Zijn ideeŽn over gezondheid en beweging kregen destijds landelijke aandacht.

De persoon Beekhuis boeide Sangers. Hij had in het magazine van de Stichting Bolsward Historie, waarvan Sangers secretaris is, al eens een verhaal over de huisarts geschreven en kwam toen tot de conclusie dat deze oud-Bolswarder veel meer aandacht verdiende. Zijn speurtocht leverde uiteindelijk een prachtig boek op. ,,It is gjin biografy. It is in beskriuwing fan syn wurk en syn libben. Ik ha in goed byld fan him krigen", vertelt de auteur.

