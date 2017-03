Regio vrijdag, 10 maart 2017

Gaswinning Skoatterw‚ld moet stoppen Langezwaag - Gaswinningsbedrijf Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit een van de drie putten bij Langezwaag. De inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen legt het bedrijf een last onder dwangsom op van een euro per gewonnen kubieke meter gas. Het gasveld bleek zich uit te strekken tot onder de wijk Skoatterw‚ld en bedrijventerrein IBF in Heerenveen, zonder goedkeuring van het gewijzigde winningsplan door het ministerie van Economische Zaken. Wethouder Siebren Siebenga van de gemeente Heerenveen ziet het besluit van de inspecteur-generaal als een overwinning. ,,We zijn blij dat onze zorgen serieus worden genomen." Nadat eind vorig jaar bekend werd dat Vermilion onrechtmatig gas won onder de wijk Skoatterw‚ld en het IBF-terrein stelde de gemeente de kwestie aan de kaak bij het ministerie. Nu is de put LZG-03 gesloten. ,,De volgende stap is dat de kraan bij LZG-02 ook dicht gaat. Voor deze put is in 2015 een aangepast winningsplan ingediend, maar ook dit is nog niet goedgekeurd door het ministerie, terwijl ook daar al enige tijd wordt gewonnen." 460 miljoen kuub Vermilion wint sinds 2012 gas bij Langezwaag vanuit de put LZG-01. Volgens Siebenga is dat de enige put waarvoor het bedrijf wel de juiste vergunningen heeft. Het totale gasveld onder Langezwaag levert naar schatting 460 miljoen kubieke meter gas. Siebenga maakt zich verder geen zorgen over de gevolgen van de winning voor de huizen in de buurt. ,,In de tien jaar tijd dat hier gewonnen kan worden zal de bodem in het centrum van het gasveld met hooguit twee centimeter dalen. We hoeven ons daarbij geen zorgen te maken over de fundering van de huizen hier." Vermilion krijgt tot 13 maart de tijd om een reactie te geven op de beslissing van het Staatstoezicht op de Mijnen. De dwangsom kan oplopen tot een boete van maximaal tien miljoen euro.

